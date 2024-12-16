Энтони Дэвис о проблемах с плечом в матче с «Мемфисом»: «Поработали с ним в раздевалке. У меня все равно было 4 фола»

Энтони Дэвис закончил матч с травмой плеча.

Центровой «Лейкерс » получил повреждение в третьей четверти, но вернулся в заключительной и закончил игру (116:110) с линейкой в 40 очков, 16 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Небольшая травма плеча, немного побаливало. Ушел в раздевалку, поработали с ним. У меня все равно было 4 фола, нужно было выходить из игры.

Силы вернулись достаточно, чтобы закончить матч», – прокомментировал инцидент Дэвис .

На вопрос о продолжении болевых ощущений после игры баскетболист ответил положительно.