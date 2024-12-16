«Тебе нужно бороться за титул, а мы пока не готовы». Име Удока посоветовал Хардену не подписывать контракт с «Рокетс» в 2023 году

Име Удока посоветовал Джеймсу Хардену не переходить в руководимую им команду.

Звездный защитник намеревался подписать контракт с «Хьюстоном » в межсезонье-2023.

«Ключевой момент для меня звучал примерно так: «Что лучше всего подходит нашим молодым ребятам, если мы хотим видеть их прогресс?» Одновременно я сделал это из уважения к Джеймсу. Сказал ему: «Тебе на данном этапе карьеры нужно бороться за титул, а мы пока не готовы». И Джеймс был не единственным. Было пять или шесть ветеранов, которые в итоге отправились в команды чемпионского уровня, но перед этим хотели приехать к нам, и я сказал им всем одно и то же.

«Голден Стэйт», «Милуоки», «Финикс» и все эти команды хотели видеть их у себя. Я сказал им: «Мы пока не готовы. Переезжайте в другие места и попытайтесь выиграть чемпионат». Так что это просто вопрос того, насколько люди вписываются в состав и нашего текущего уровня. Нашим молодым ребятам нужно выходить на площадку», – заявил главный тренер «Рокетс».