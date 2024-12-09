Име Удока об Алперене Шенгюне: «Говорю не забывать европейскую часть его баскетбола, бороться и перестать жаловаться»

Име Удока прокомментировал развитие Алперена Шенгюна.

«Ему нужно продолжать играть в контактный баскетбол на обеих сторонах площадки. Я говорю ему сосредоточиться на наборе очков, а не на поиске штрафных. На него сегодня нацеливались в посте, он находил партнеров, и мы получали открытые броски. Иногда он будет много набирать, иногда – отдавать передачи, он должен уметь делать все.

Мое главное послание ему – не забывать про европейскую часть его баскетбола, бороться, преодолевать сопротивление и перестать жаловаться», – улыбнулся главный тренер «Хьюстона ».

«Рокетс» обыграли «Клипперс » – 117:106. На счету центрового Алперена Шенгюна 11 очков, 10 подборов и 6 передач.