Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри прокомментировал график эффективности команд за последние 10 игр

Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри разбирает эффективность команд НБА.

Среди его наблюдений:

1. и .

2. « » побеждает в защите.

3. « » побеждает в нападении.

4. «Торонто» побеждает в защите пика.

5. «Клипперс» – никакой защиты.

6. «Юта» – еще меньше защиты.

7. « » выиграл 9 из последних 10 игр.

8. «Сперс» оживают в защите.

9. «Милуоки» и «Лейкерс» надо найти себя в обороне.