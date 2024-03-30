Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри прокомментировал график эффективности команд за последние 10 игр

Теги Бостон Даллас Хьюстон Клипперс Лейкерс Милуоки Нью-Йорк Име Удока Сан-Антонио Торонто НБА Юта Джейлен Грин Баскетбол

Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри разбирает эффективность команд НБА.

Среди его наблюдений:

1. Име Удока и Джейлен Грин.

2. «Нью-Йорк» побеждает в защите.

3. «Бостон» побеждает в нападении.

4. «Торонто» побеждает в защите пика.

5. «Клипперс» – никакой защиты.

6. «Юта» – еще меньше защиты.

7. «Даллас» выиграл 9 из последних 10 игр.

8. «Сперс» оживают в защите.

9. «Милуоки» и «Лейкерс» надо найти себя в обороне.

 

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6 комментариев
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11. Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри получает звание «Капитан Очевидность».
+17
-2
+15
Торонто за преднамеренный слив 12 подряд, чтобы не отдавать пик САС, конечно не накажут?
+12
-1
+11
Дайте статистику прироста Джейленов в лиге за последние 10 лет.
+11
0
+11
Ответ Лиллард унижатель!
Торонто за преднамеренный слив 12 подряд, чтобы не отдавать пик САС, конечно не накажут?
Накажут - если докажут.)))
+5
0
+5
Такое ощущение, что составлял школьник. Слишком уж поверхностная информация. Я уж думал там сейчас будет что-то вроде: "Денвер каждый матч набирает в среднем по 10 очков, когда Йокич сидит на скамейке и чешет левую пятку и 15 - когда правую"
+7
-4
+3
ЛАК 29 в защитном 😱
+1
0
+1
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