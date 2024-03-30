Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри прокомментировал график эффективности команд за последние 10 игр
Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри разбирает эффективность команд НБА.
Среди его наблюдений:
1. Име Удока и Джейлен Грин.
2. «Нью-Йорк» побеждает в защите.
3. «Бостон» побеждает в нападении.
4. «Торонто» побеждает в защите пика.
5. «Клипперс» – никакой защиты.
6. «Юта» – еще меньше защиты.
7. «Даллас» выиграл 9 из последних 10 игр.
8. «Сперс» оживают в защите.
9. «Милуоки» и «Лейкерс» надо найти себя в обороне.
11. Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри получает звание «Капитан Очевидность».