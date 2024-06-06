Стивен Эй Смит: «Это самая позорная цитата Джеймса Хардена. Как можно воспринимать его «победителем»?»
Стивен Эй Смит прокомментировал слова Джеймса Хардена.
На вопрос о наследии защитник «Клипперс» ответил: «Хочу, чтобы меня запомнили победителем и учителем».
Стивен Эй Смит раскритиковал Хардена.
«Возможно, это самая позорная цитата о себе от Джеймса Хардена. Он феноменальный талант. Но не может претендовать на статус победителя. Он был в одном финале 12 лет назад против «Майами». И пропал без вести в нем.
В нескольких сериях «Хьюстона» он оказался недостаточно хорош.
Ушел из «Рокетс», ушел из «Бруклина», ушел из «Филадельфии». У тебя нет больше финалов, нет титулов, ты не показал себя во многих ключевых моментах. Большинство считает, что он много раз сдавался. Как можно воспринимать его «победителем»?» – заявил эксперт ESPN.
Выдал базу
Харден был в прайме с сезона 14/15 до сезона 19/20, 6 летний прайм.
14/15 - 18/19 была суперкоманда из ГСВ (Хьюстон 4 раза из 5 вылетел играя против ГСВ, а ещё один раз против Сан-Антонио с 61 победой), а в 19/20 Хьюстон остановил Леброн (2 в гонке за МВП в том году) и праймовый Дэвис.