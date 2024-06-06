Стивен Эй Смит: «Это самая позорная цитата Джеймса Хардена. Как можно воспринимать его «победителем»?»

Стивен Эй Смит прокомментировал слова Джеймса Хардена.

На вопрос о наследии защитник « » ответил: «Хочу, чтобы меня запомнили победителем и учителем».

раскритиковал Хардена.

«Возможно, это самая позорная цитата о себе от . Он феноменальный талант. Но не может претендовать на статус победителя. Он был в одном финале 12 лет назад против « ». И пропал без вести в нем.

В нескольких сериях « » он оказался недостаточно хорош.

Ушел из «Рокетс», ушел из «Бруклина», ушел из «Филадельфии». У тебя нет больше финалов, нет титулов, ты не показал себя во многих ключевых моментах. Большинство считает, что он много раз сдавался. Как можно воспринимать его «победителем»?» – заявил эксперт ESPN.