Стивен Эй Смит: «Это самая позорная цитата Джеймса Хардена. Как можно воспринимать его «победителем»?»

Теги Хьюстон Клипперс Майами Бруклин Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джеймс Харден Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит прокомментировал слова Джеймса Хардена.

На вопрос о наследии защитник «Клипперс» ответил: «Хочу, чтобы меня запомнили победителем и учителем».

Стивен Эй Смит раскритиковал Хардена.

«Возможно, это самая позорная цитата о себе от Джеймса Хардена. Он феноменальный талант. Но не может претендовать на статус победителя. Он был в одном финале 12 лет назад против «Майами». И пропал без вести в нем.

В нескольких сериях «Хьюстона» он оказался недостаточно хорош.

Ушел из «Рокетс», ушел из «Бруклина», ушел из «Филадельфии». У тебя нет больше финалов, нет титулов, ты не показал себя во многих ключевых моментах. Большинство считает, что он много раз сдавался. Как можно воспринимать его «победителем»?» – заявил эксперт ESPN.

 

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9 комментариев
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Думал найти и привести здесь самую позорную цитату Стивена Эй Смита, но их настолько много, что я, признаться, растерялся.
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Прайм Хардена попал на эпоху доминации ГСВ сносящих всех на своём пути. Если ты их чудом бы прошёл, то в финале ждал бы Кливленд, который с Джеймсом в прайме был тоже грозной силой. А после Хьюстона Харден уже нигде не был первой скрипкой и пошёл на спад. Винить его в отсутствии титула как-то весьма поверхностно. Не сложилось... У многих игроков HOF нету титула и что ?
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Харден~ талантливый но бесхребетный чокер
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Ответ scorp19
Прайм Хардена попал на эпоху доминации ГСВ сносящих всех на своём пути. Если ты их чудом бы прошёл, то в финале ждал бы Кливленд, который с Джеймсом в прайме был тоже грозной силой. А после Хьюстона Харден уже нигде не был первой скрипкой и пошёл на спад. Винить его в отсутствии титула как-то весьма поверхностно. Не сложилось... У многих игроков HOF нету титула и что ?
Доминация ГСВ длилась три года пока там был Дюрант. В остальные годы они не были совсем не уязвимы. И то на третий год Дюранта они мучались травмами в ПО. Какой то короткий прайм вышел у Хардена
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Ответ Турбомарсоход
Харден правильно сделал что потребовал обмен из Бруклина. Вовремя понял что с Ирвингом и Дюрантом титул не светит. В Филе получился неплохой дуэт с Эмбиидом.
"Талантливое" руководство Филы решило, что лучший их игрок ПО -2023 им не нужен. Итоги мы видим в 2024 году - снижение результатов. На одном Эмбииде и еще молодом Макси во второй раунд еще надо попасть.
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Ответ Mr.BadGuy
Доминация ГСВ длилась три года пока там был Дюрант. В остальные годы они не были совсем не уязвимы. И то на третий год Дюранта они мучались травмами в ПО. Какой то короткий прайм вышел у Хардена
В 15 и 16 это также была машина, 67 и 73 победы, ГСВ доминировали 5 лет.
Харден был в прайме с сезона 14/15 до сезона 19/20, 6 летний прайм.
14/15 - 18/19 была суперкоманда из ГСВ (Хьюстон 4 раза из 5 вылетел играя против ГСВ, а ещё один раз против Сан-Антонио с 61 победой), а в 19/20 Хьюстон остановил Леброн (2 в гонке за МВП в том году) и праймовый Дэвис.
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Ответ Mr.BadGuy
Доминация ГСВ длилась три года пока там был Дюрант. В остальные годы они не были совсем не уязвимы. И то на третий год Дюранта они мучались травмами в ПО. Какой то короткий прайм вышел у Хардена
Они сделали 73-9 без Дюранта. Их доминация в своей конференции длилась 5 лет. А до этого была династия САС, которая и Леброну рога обламывала. Всё это команды намного сильнее Хьюстона. Лишь раз у Рокетс была команда уровня чемпиона лиги, это с Полом в составе, но не получилось как раз из-за травмы Криса.
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