Данк Джоша Майнотта после наброса от щита и аллей-уп на Оби Топпина – лучшие моменты игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 15 декабря.
Первые места в Топ-10 заняли Роб Диллингэм и Джош Майнотт («Миннесота»), а также представители «Индианы» Тайриз Халибертон и Оби Топпин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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