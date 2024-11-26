Тайриз Халибертон набрал 34 очка и 13 передач при 9 3-очковых в игре с «Пеликанс»
«Индиана» победила «Новый Орлеан» – 114:110.
В составе «Пэйсерс» Тайриз Халибертон набрал 34 очка и 13 передач при 9 точных 3-очковых (9/18; лучший результат разыгрывающего в сезоне).
За 36 минут Халибертон реализовал 12 из 23 с игры. На его счету также 3 подбора и 3 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости