Тайриз Халибертон набрал 34 очка и 13 передач при 9 3-очковых в игре с «Пеликанс»

«Индиана» победила «Новый Орлеан» – 114:110.

В составе «Пэйсерс» Тайриз Халибертон набрал 34 очка и 13 передач при 9 точных 3-очковых (9/18; лучший результат разыгрывающего в сезоне).

За 36 минут Халибертон реализовал 12 из 23 с игры. На его счету также 3 подбора и 3 перехвата.