Оби Топпин достал мяч, застрявший у верхнего края щита

Оби Топпин выбил мяч, застрявший в конструкции щита.

Форвард «Индианы» Оби Топпин продемонстрировал невероятную прыгучесть, с легкостью достав мяч, который застрял между верхним краем щита и счетчиком времени на атаку.

Топпин является победителем конкурса данков 2022 года.

Эпизод случился во время вчерашнего матча между «Индианой» и «Нью-Йорком » (98:123) в «Мэдисон-сквер-гардене».