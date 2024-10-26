Оби Топпин достал мяч, застрявший у верхнего края щита
Оби Топпин выбил мяч, застрявший в конструкции щита.
Форвард «Индианы» Оби Топпин продемонстрировал невероятную прыгучесть, с легкостью достав мяч, который застрял между верхним краем щита и счетчиком времени на атаку.
Топпин является победителем конкурса данков 2022 года.
Эпизод случился во время вчерашнего матча между «Индианой» и «Нью-Йорком» (98:123) в «Мэдисон-сквер-гардене».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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