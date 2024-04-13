Леброн Джеймс поставил точку в матче с «Гризлис» эффектным данком. Сразу после его толкнул Джа Морэнт

Леброн Джеймс поставил эффектную точку в матче с «Гризлис».

Форвард «Лейкерс» на последних секундах при «+3» совершил перехват и исполнил реверс-данк – 123:118.

Сразу после данка оказался рядом со скамейкой «Гризлис». Там его слегка толкнул травмированный лидер соперника . 39-летний баскетболист в ответ лишь улыбнулся.

На счету Леброна 37 очков, 9 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

« » после победы над « » (123:120) и поражений конкурентов поднялись на 8-е место на Западе.