Леброн Джеймс поставил точку в матче с «Гризлис» эффектным данком. Сразу после его толкнул Джа Морэнт

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Баскетбол - видео Джа Морэнт Баскетбол

Леброн Джеймс поставил эффектную точку в матче с «Гризлис».

Форвард «Лейкерс» на последних секундах при «+3» совершил перехват и исполнил реверс-данк – 123:118.

Сразу после данка Джеймс оказался рядом со скамейкой «Гризлис». Там его слегка толкнул травмированный лидер соперника Джа Морэнт. 39-летний баскетболист в ответ лишь улыбнулся.

На счету Леброна 37 очков, 9 подборов, 5 передач и 2 перехвата. 

«Лейкерс» после победы над «Мемфисом» (123:120) и поражений конкурентов поднялись на 8-е место на Западе.

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9 комментариев
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И перехват и реверс-данк в одной атаке, а этот юноша с пышной бородой хорош, его ждут многообещающие перспективы) Ну а Джа остается только толкаться…
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С такой физической формой Брон еще лет 5 в НБА играть может.
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Почти как в молодые годы.
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Какая же скорость в 39 лет, с ума сойти
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39 лет …
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хорош!
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ГОСПОДИ и это в 39 лет!!! Красиво данканул!!!!
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Самое красивое в этом эпизоде не данк, а интеллектуальная победа Леброна над Мемфисом: как он предвидел направление передачи игрока соперника и даже не перехватил, а просто получил от него мяч бесплатно! Ну и бессильная агрессия бестолочи на скамейке кроме смеха действительно ничего вызвать не может)
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