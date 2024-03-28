Трипл-дабл Леброна Джеймса (23+14+12) помог «Лейкерс» выиграть у «Мемфиса»

«Лейкерс» победили «Гриззлис» со счетом 136:124.

Лучшими в составе команды из Лос-Анджелеса стали форварды и .

Джеймс оформил трипл-дабл – 23 очка, 14 подборов и 12 передач при 8 из 14 с игры и 7 из 11 штрафных.

Хатимура набрал 32 очка и 10 подборов, реализовав 11 из 14 бросков с игры, 7 из 8 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

Леброн Джеймс вернулся в состав после пропущенного из-за проблем с голеностопом матча c «Милуоки».