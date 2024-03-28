Трипл-дабл Леброна Джеймса (23+14+12) помог «Лейкерс» выиграть у «Мемфиса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Баскетбол - видео Руи Хатимура Баскетбол

«Лейкерс» победили «Гриззлис» со счетом 136:124.

Лучшими в составе команды из Лос-Анджелеса стали форварды Леброн Джеймс и Руи Хатимура.

Джеймс оформил трипл-дабл – 23 очка, 14 подборов и 12 передач при 8 из 14 с игры и 7 из 11 штрафных.

Хатимура набрал 32 очка и 10 подборов, реализовав 11 из 14 бросков с игры, 7 из 8 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

Леброн Джеймс вернулся в состав после пропущенного из-за проблем с голеностопом матча c «Милуоки».

7 комментариев
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Сколько лет критики твердят "Леброн уже не тот", а дед раз за разом доказывает их неправоту.
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Леброн понятно сыграл на своём уровне, рабочий трипл. Но приятно удивляет реализация трёшек у Руи - 7 из 8, это на уровне Шефа лучших кондиций!
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Ответ Турбомарсоход
Сколько лет критики твердят "Леброн уже не тот", а дед раз за разом доказывает их неправоту.
Не критики а хейторы
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Ответ Mr.BadGuy
Комментарий скрыт
Оно то да, но порой тяжело играть против команд , которым нечего терять в сезоне. Как они еле Вашингтон выиграли тоже самое.
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Ответ minotavr0706
Леброн понятно сыграл на своём уровне, рабочий трипл. Но приятно удивляет реализация трёшек у Руи - 7 из 8, это на уровне Шефа лучших кондиций!
У курри такое было пол раза за жизнь 😂
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