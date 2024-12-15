Шэмс Чарания: «Уорриорз» видят Денниса Шредера игроком стартового состава, который снимет часть нагрузки со Стефа Карри»

Деннис Шредер может выходить в стартовой пятерке «Голден Стэйт».

«Стеф Карри , Дрэймонд Грин и Стив Керр поддерживали идею приобретения Шредера . Они его очень уважают, очень рады его приходу. Они встречались в матчах сборных.

Шредер проводит один из своих лучших сезонов в НБА. Забрасывает рекордное количество трехочковых. Он должен сразу стать вторым ведущим «скорером».

Но это приобретение не заканчивает трансферные поиски команды. Они все еще ищут на рынке звезду», – заключил инсайдер ESPN.

По информации Чарании , «Уорриорз» видят Шредера игроком стартового состава в связке со Стефом Карри в задней линии, который сможет разгрузить звездного защитника, сняв с него часть обязанностей по розыгрышу.