Шэмс Чарания: «Уорриорз» видят Денниса Шредера игроком стартового состава, который снимет часть нагрузки со Стефа Карри»
Деннис Шредер может выходить в стартовой пятерке «Голден Стэйт».
«Стеф Карри, Дрэймонд Грин и Стив Керр поддерживали идею приобретения Шредера. Они его очень уважают, очень рады его приходу. Они встречались в матчах сборных.
Шредер проводит один из своих лучших сезонов в НБА. Забрасывает рекордное количество трехочковых. Он должен сразу стать вторым ведущим «скорером».
Но это приобретение не заканчивает трансферные поиски команды. Они все еще ищут на рынке звезду», – заключил инсайдер ESPN.
По информации Чарании, «Уорриорз» видят Шредера игроком стартового состава в связке со Стефом Карри в задней линии, который сможет разгрузить звездного защитника, сняв с него часть обязанностей по розыгрышу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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