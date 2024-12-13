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«Клипперс» – лучшая команда Лос-Анджелеса». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений:

  1. Привет, «Мемфис»!

  2. Пока, «Лейкерс»?

  3. «Голден Стэйт» не может набирать очки.

  4. А вот у «Сакраменто» с этим все в полном порядке.

  5. Защита «Миннесоты» вернулась!

  6. «Бостон» по-прежнему крутой.

  7. «Вашингтон» по-прежнему тошнотворен.

  8. «Милуоки» очень ХОРОШ!

  9. Но только в нападении.

  10. «Клипперс» – лучшая команда Лос-Анджелеса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoВашингтон
logoМиннесота
logoГолден Стэйт
logoСакраменто
logoБостон
logoЛейкерс
logoНБА
logoМемфис
logoМилуоки
logoКлипперс
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