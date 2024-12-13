«Клипперс» – лучшая команда Лос-Анджелеса». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений:
Привет, «Мемфис»!
Пока, «Лейкерс»?
«Голден Стэйт» не может набирать очки.
А вот у «Сакраменто» с этим все в полном порядке.
Защита «Миннесоты» вернулась!
«Бостон» по-прежнему крутой.
«Вашингтон» по-прежнему тошнотворен.
«Милуоки» очень ХОРОШ!
Но только в нападении.
«Клипперс» – лучшая команда Лос-Анджелеса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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