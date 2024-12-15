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Фрэнк Камински присоединился к G-лиге, ожидается, что будет выступать за фарм-клуб «Торонто»

Фрэнк Камински останется в США и будет играть в лиге развития.

31-летний центровой участвовал в тренировочном лагере «Финикса», но не смог пробиться в ростер команды и был отчислен. Камински играл в Евролиге за «Партизан» в прошлом сезоне и набирал 8,9 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи в среднем.

Ветеран вошел в пул игроков лиги развития. По информации инсайдера Марка Стейна, Камински, скорее всего, будет выступать за фарм-клуб «Торонто».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
logoТоронто
logoНБА
G-лига
logoФиникс
возможные переходы
logoФрэнк Камински
Марк Стейн
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