Фрэнк Камински присоединился к G-лиге, ожидается, что будет выступать за фарм-клуб «Торонто»

Фрэнк Камински останется в США и будет играть в лиге развития.

31-летний центровой участвовал в тренировочном лагере «Финикса », но не смог пробиться в ростер команды и был отчислен. Камински играл в Евролиге за «Партизан» в прошлом сезоне и набирал 8,9 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи в среднем.

Ветеран вошел в пул игроков лиги развития. По информации инсайдера Марка Стейна, Камински , скорее всего, будет выступать за фарм-клуб «Торонто ».