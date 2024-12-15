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Дрэймонд Грин: «Трэй Янг – хозяин «Нью-Йорка»

Дрэймонд Грин отреагировал на результат четвертьфинала Кубка НБА.

«Трэй Янг – хозяин «Нью-Йорка». Мужик начал бросать кости на логотипе «Никс». Это парень опасен, кто-нибудь остановите его.

Он убийца «Никс». Это происходит потому, что он чувствует себя достаточно уверенно и комфортно, чтобы бросать кости на лого. Он знает, что с ним ничего не случится. В команде нет никого, кто сделает что-нибудь по этому поводу. И это одна из главных проблем «Нью-Йорка». Кто тот парень, который его остановит, положит этому конец?

Мне нравятся его выходки», – заключил Грин.

«Я бы не дал ему бросать кости в центре площадки. Сделал что-нибудь. Люблю Нью-Йорк», – прокомментировал эпизод играющий в этом сезоне за «Оклахому» Айзейя Хартенштайн.

Сразу после матча Джейлен Брансон заявил, что прекратить это нужно просто выигрывая матчи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Draymond Green Show with Baron Davis в сети X
logoДрэймонд Грин
logoДжейлен Брансон
logoАйзейя Хартенштайн
logoТрэй Янг
logoНью-Йорк
logoАтланта
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