Дрэймонд Грин: «Трэй Янг – хозяин «Нью-Йорка»
«Трэй Янг – хозяин «Нью-Йорка». Мужик начал бросать кости на логотипе «Никс». Это парень опасен, кто-нибудь остановите его.
Он убийца «Никс». Это происходит потому, что он чувствует себя достаточно уверенно и комфортно, чтобы бросать кости на лого. Он знает, что с ним ничего не случится. В команде нет никого, кто сделает что-нибудь по этому поводу. И это одна из главных проблем «Нью-Йорка». Кто тот парень, который его остановит, положит этому конец?
Мне нравятся его выходки», – заключил Грин.
«Я бы не дал ему бросать кости в центре площадки. Сделал что-нибудь. Люблю Нью-Йорк», – прокомментировал эпизод играющий в этом сезоне за «Оклахому» Айзейя Хартенштайн.
Сразу после матча Джейлен Брансон заявил, что прекратить это нужно просто выигрывая матчи.
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