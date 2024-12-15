  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Не говорите мне, что он проиграл Стивену Эй Смиту». Дэмиан Лиллард был огорчен результатом шуточной дуэли Кенни Смита
Видео
0

«Не говорите мне, что он проиграл Стивену Эй Смиту». Дэмиан Лиллард был огорчен результатом шуточной дуэли Кенни Смита

Дэмиан Лиллард был разочарован новостью о проигрыше Кенни Смита.

Разыгрывающему «Бакс» рассказали о прошедшей дуэли штрафных бросков между 2-кратным чемпионом НБА ведущим Inside the NBA Кенни Смитом и Стивеном Эй Смитом.

«Только не говорите мне, что он проиграл Стивену Эй Смиту», – заранее приготовился к плохим новостям баскетболист.

Кенни Смит уступил со счетом 1-3 после серий из 5 штрафных. Бывший чемпион объяснил это тем, что бросал левой рукой.

«Ты не вступаешь в рэп-баттл с парнем с улицы. Нужно дать ему фору, ты же понимаешь», – прокомментировал поражение ведущий TNT.

«Надо выносить их в любом случае», – не согласился с ним Лиллард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on TNT в сети X
logoДэмиан Лиллард
logoСтивен Эй Смит
Кенни Смит
logoМилуоки
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Ждали, что мы с Лиллардом станем лучшей парой игроков в истории с первого дня. Но нужно время»
2сегодня, 04:24
Дабл-дабл Янниса Адетокумбо (32+14+9) помог «Бакс» пройти «Хоукс» в полуфинале Кубка НБА
1сегодня, 04:10Видео
Дэмиан Лиллард: «С течением лет Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения»
вчера, 18:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Трэй Янг – хозяин «Нью-Йорка»
23 минуты назад
Егор Демин пришел на матч «Юты» в форме Андрея Кириленко
2сегодня, 09:37Фото
Марк Стейн: «Наггетс» нацелены на работу на рынке. Но их опции очень ограничены без задействования Майкла Портера»
4сегодня, 08:59
«Лейкерс» продали рекордные для новичков НБА более 500 тысяч маек Бронни Джеймса, заработав более 50 миллионов долларов (Marca)
12сегодня, 08:15Фото
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет новосибирское «Динамо»
сегодня, 07:47
ACB. «Мурсия» сыграет с «Валенсией», «Сарагоса» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 07:09
Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Зенит», ЦСКА – МБА-МАИ, УНИКС сыграет с «Пари НН»
сегодня, 06:59
Джейлен Джонсон и Яннис Адетокумбо – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:20Видео
Кубок НБА. 1/2 финала. 32 очка Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Атланту», 32 очка Гилджеса-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Хьюстон»
37сегодня, 06:12
Айзейя Хартенштайн о стычке Кэйсона Уоллеса: «Мне очень понравилось. Уже взял его штраф на себя»
4сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (23+11) в проигранном матче с университетом Мемфиса
сегодня, 09:25Видео
Шакил О’Нил, Стеф Карри, Джейлен Браун и Грэйди Дик – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
сегодня, 08:45Видео
Защитник «Хапоэля Иерусалим» Ноам Доврат подвернул голеностоп и пропустит 2 недели
сегодня, 07:58
Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» встретится с «Будучностью»
сегодня, 07:41
Чемпионат Греции. «Панионис» примет «Олимпиакос», «Лаврион» – «Панатинаикос»
сегодня, 07:36
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Париж», «Нанси» – «Виллербан»
сегодня, 07:28
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» примет «Тренто», «Виртус» сыграет с «Триестом» и другие матчи
сегодня, 07:21
Чемпионат Турции. «Дарушафака» встретится с «Бешикташем», «Анадолу Эфес» примет «Бахчешехир»
сегодня, 07:16
Бывший тренер Леброна Джеймса: «Вот черт, он все-таки не бог!»
3сегодня, 06:33
Шэй Гилджес-Александер: «Лас-Вегас – баскетбольный город. Круто тут играть»
сегодня, 05:24
Рекомендуем