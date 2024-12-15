«Не говорите мне, что он проиграл Стивену Эй Смиту». Дэмиан Лиллард был огорчен результатом шуточной дуэли Кенни Смита
Дэмиан Лиллард был разочарован новостью о проигрыше Кенни Смита.
Разыгрывающему «Бакс» рассказали о прошедшей дуэли штрафных бросков между 2-кратным чемпионом НБА ведущим Inside the NBA Кенни Смитом и Стивеном Эй Смитом.
«Только не говорите мне, что он проиграл Стивену Эй Смиту», – заранее приготовился к плохим новостям баскетболист.
Кенни Смит уступил со счетом 1-3 после серий из 5 штрафных. Бывший чемпион объяснил это тем, что бросал левой рукой.
«Ты не вступаешь в рэп-баттл с парнем с улицы. Нужно дать ему фору, ты же понимаешь», – прокомментировал поражение ведущий TNT.
«Надо выносить их в любом случае», – не согласился с ним Лиллард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on TNT в сети X
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