«Не говорите мне, что он проиграл Стивену Эй Смиту». Дэмиан Лиллард был огорчен результатом шуточной дуэли Кенни Смита

Дэмиан Лиллард был разочарован новостью о проигрыше Кенни Смита.

Разыгрывающему «Бакс» рассказали о прошедшей дуэли штрафных бросков между 2-кратным чемпионом НБА ведущим Inside the NBA Кенни Смитом и Стивеном Эй Смитом .

«Только не говорите мне, что он проиграл Стивену Эй Смиту», – заранее приготовился к плохим новостям баскетболист.

Кенни Смит уступил со счетом 1-3 после серий из 5 штрафных. Бывший чемпион объяснил это тем, что бросал левой рукой.

«Ты не вступаешь в рэп-баттл с парнем с улицы. Нужно дать ему фору, ты же понимаешь», – прокомментировал поражение ведущий TNT.

«Надо выносить их в любом случае», – не согласился с ним Лиллард .