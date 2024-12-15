Яннис Адетокумбо: «Ждали, что мы с Лиллардом станем лучшей парой игроков в истории с первого дня. Но нужно время»

Яннис Адетокумбо высоко оценил нынешнюю связку с Дэмианом Лиллардом.

Лидеры «Бакс» вывели команду в финал Кубка НБА после победы над «Атлантой» (110:102).

«Мы чувствуем себя более комфортно на площадке. Наша «химия» на самом высоком уровне за все время вместе. В конце концов, нужно время. Многие ожидали от нас, что мы станем лушей парой игроков в истории с первого дня, но нужно время.

Это наш второй год вместе. На комфортно на паркете, мы знаем, что сможем помочь друг другу занять нужные позиции на площадке и быть более эффективным.

Всегда есть области, в которых можно стать лучше. И мы это сделаем. Но я очень рад состоянию нашей парной игры», – заключил Адетокумбо .