Яннис Адетокумбо: «Ждали, что мы с Лиллардом станем лучшей парой игроков в истории с первого дня. Но нужно время»
Яннис Адетокумбо высоко оценил нынешнюю связку с Дэмианом Лиллардом.
Лидеры «Бакс» вывели команду в финал Кубка НБА после победы над «Атлантой» (110:102).
«Мы чувствуем себя более комфортно на площадке. Наша «химия» на самом высоком уровне за все время вместе. В конце концов, нужно время. Многие ожидали от нас, что мы станем лушей парой игроков в истории с первого дня, но нужно время.
Это наш второй год вместе. На комфортно на паркете, мы знаем, что сможем помочь друг другу занять нужные позиции на площадке и быть более эффективным.
Всегда есть области, в которых можно стать лучше. И мы это сделаем. Но я очень рад состоянию нашей парной игры», – заключил Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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