Дэмиан Лиллард: «С течением лет Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения»

Дэмиан Лиллард заявил, что со временем Кубок НБА будет иметь больше значения.

«На кону стоит очень многое. Это требует от вас сосредоточенности. Вы должны прийти и сделать работу. В этом смысле это похоже на плей-офф.

С течением лет, я думаю, Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения. Он будет все больше и больше волновать людей», – сказал разыгрывающий «Милуоки ».