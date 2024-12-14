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Дэмиан Лиллард: «С течением лет Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения»

Дэмиан Лиллард заявил, что со временем Кубок НБА будет иметь больше значения.

«На кону стоит очень многое. Это требует от вас сосредоточенности. Вы должны прийти и сделать работу. В этом смысле это похоже на плей-офф.

С течением лет, я думаю, Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения. Он будет все больше и больше волновать людей», – сказал разыгрывающий «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Houston Chronicle
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