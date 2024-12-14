Дэмиан Лиллард: «С течением лет Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения»
Дэмиан Лиллард заявил, что со временем Кубок НБА будет иметь больше значения.
«На кону стоит очень многое. Это требует от вас сосредоточенности. Вы должны прийти и сделать работу. В этом смысле это похоже на плей-офф.
С течением лет, я думаю, Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения. Он будет все больше и больше волновать людей», – сказал разыгрывающий «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Houston Chronicle
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем