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Джонатан Мотли избежал серьезной травмы

Джонатан Мотли готов продолжить выступления в сезоне-24/25.

Тяжелый форвард тель-авивского «Хапоэля» повредил правую ногу в четвертой четверти матча Еврокубка против «Ховентуда». Обследование не выявило у него серьезной травмы.

Выяснилось, что в тот момент его начали беспокоить судороги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
травмы
logoЕврокубок
logoчемпионат Израиля
logoХапоэль Тель-Авив
Джонатан Мотли
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