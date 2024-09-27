Джонатан Мотли избежал серьезной травмы

Джонатан Мотли готов продолжить выступления в сезоне-24/25.

Тяжелый форвард тель-авивского «Хапоэля » повредил правую ногу в четвертой четверти матча Еврокубка против «Ховентуда». Обследование не выявило у него серьезной травмы.

Выяснилось, что в тот момент его начали беспокоить судороги.