Патрик Беверли пропустит 6 недель из-за травмы бедра

Патрик Беверли выбыл на длительный срок из-за травмы.

Защитник тель-авивского «Хапоэля» получил небольшой разрыв четырехглавой мышцы бедра во время дерби с «Маккаби».

«Небольшое осложнение, за которым последует мощный камбэк», – написал 36-летний баскетболист в соцсетях.

«Хапоэль» проиграл со счетом 79:97.