Патрик Беверли пропустит 6 недель из-за травмы бедра
Патрик Беверли выбыл на длительный срок из-за травмы.
Защитник тель-авивского «Хапоэля» получил небольшой разрыв четырехглавой мышцы бедра во время дерби с «Маккаби».
«Небольшое осложнение, за которым последует мощный камбэк», – написал 36-летний баскетболист в соцсетях.
«Хапоэль» проиграл со счетом 79:97.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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