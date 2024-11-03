Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Монако», «Виллербан» примет «Шоле»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

Друг с другом встретятся команды из лидирующей группы. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Монако», «Виллербан » примет «Шоле». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Виллербан – 5-1, Шоле – 4-1, Сен-Кантен – 5-2, Монако – 4-2, Париж – 4-2, Гравлин-Дюнкерк – 4-2, Страсбур – 4-3, Лимож – 4-3, Ле-Ман – 4-3, Бурк – 4-3, Дижон – 2-4, Нанси – 2-4, Нантер – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Элан Шалон – 1-6, Стад Рошеле – 1-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.