Шэй Гилджес-Александер: «Лас-Вегас – баскетбольный город. Круто тут играть»
Шэй Гилджес-Александер поделился впечатлениями от игры в Лас-Вегасе.
«Приятные впечатления. Нам не приходится играть здесь каждый год. Но атмосфера была крутой. Потрясающие фанаты. Это баскетбольный город, играть было очень здорово», – заключил лидер «Оклахомы».
«Тандер» предстоит еще один матч на арене T-Mobile. Команда встретится с «Бакс» в финале Кубка НБА.
Лас-Вегас является одним из главных претендентов на клуб НБА при расширении лиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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