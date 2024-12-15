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«Милуоки» и «Оклахома» сыграют в финале Кубка НБА 17 декабря

«Бакс» и «Тандер» решат исход внутрисезонного турнира НБА.

Команды встретятся в финале после побед над «Атлантой» и «Хьюстоном» в матчах за право представлять свою конференцию в заключительной игре Кубка НБА.

Финал состоится 17 декабря в Лас-Вегасе.

Матч не войдет в зачет регулярного сезона.

Игроки победившей команды получат по 515 тысяч долларов, проигравшие – по 206 тысяч.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
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