«Милуоки» и «Оклахома» сыграют в финале Кубка НБА 17 декабря

«Бакс» и «Тандер» решат исход внутрисезонного турнира НБА.

Команды встретятся в финале после побед над «Атлантой» и «Хьюстоном» в матчах за право представлять свою конференцию в заключительной игре Кубка НБА.

Финал состоится 17 декабря в Лас-Вегасе.

Матч не войдет в зачет регулярного сезона.

Игроки победившей команды получат по 515 тысяч долларов, проигравшие – по 206 тысяч.