«Милуоки» и «Оклахома» сыграют в финале Кубка НБА 17 декабря
«Бакс» и «Тандер» решат исход внутрисезонного турнира НБА.
Команды встретятся в финале после побед над «Атлантой» и «Хьюстоном» в матчах за право представлять свою конференцию в заключительной игре Кубка НБА.
Финал состоится 17 декабря в Лас-Вегасе.
Матч не войдет в зачет регулярного сезона.
Игроки победившей команды получат по 515 тысяч долларов, проигравшие – по 206 тысяч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
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