0

«Майами» может перевести Дрю Смита на стандартный контракт

«Майами» может заключить с Дрю Смитом стандартный контракт.

Следующим шагом «Хит» может стать перевод одного из игроков с двусторонним контрактом на стандартную сделку, чтобы заполнить 14-е место в составе, сообщает  The Miami Herald.

Дрю Смит является кандидатом на это повышение. 26-летний атакующий защитник в четверг сыграл рекордные в карьере 34 минуты в домашнем победном матче против «Торонто» и отыграл всю четвертую четверть в трех матчах подряд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
logoМайами
logoДрю Смит
logoНБА
возможные переходы
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Майами» хочет получить за Джимми Батлера игроков, а не драфт-пики
10сегодня, 13:45
Пол Пирс: «На месте Джимми Батлера я бы пошел в «Голден Стэйт»
3сегодня, 13:26
Джимми Батлер – во всех слухах, но претенденты открещиваются от интереса к нему. Что же это такое?
36сегодня, 06:40
«Уорриорз» не хотят расставаться с Эндрю Уиггинсом ради осуществления обмена Джимми Батлера
10сегодня, 05:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
За 34 года в НБА было 53 перелома лицевых костей. У Джоэла Эмбиида – уже три
12сегодня, 17:22
Стефен Карри о завершении карьеры: «Не думаю, что уже близок к этому»
1сегодня, 17:13
Кубок НБА. 1/2 финала. «Милуоки» сыграет с «Атлантой», «Оклахома» – с «Хьюстоном»
4сегодня, 17:02
Рик Махорн: «Мне не нравится, что социальные сети используют для продвижения разной чуши»
2сегодня, 17:00
Стефон Марбери: «Потерял всякое уважение к Леброну Джеймсу»
5сегодня, 16:42
Совладелица «Вашингтона» раскритиковала Time: «Когда вы продолжаете выделять одного игрока, это создает неприятные чувства»
6сегодня, 16:11
Джабари Смит: «Со стороны люди могут видеть в Диллоне Бруксе сумасшедшего чувака, но на самом деле он лидер»
1сегодня, 15:53
«Буллс» и «Хорнетс» установили рекорд НБА по количеству смазанных трехочковых в одном матче – 75
7сегодня, 15:43
Джим Джексон: «Карим Абдул-Джаббар – лучший в истории»
6сегодня, 14:29
Фил Джексон об уходе из «Лейкерс» в 2004-м: «У Кобе Брайанта были очень тяжелые времена, и он был неуважителен»
4сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Мегу», «Цибона» играет с «Цедевитой-Олимпией»
4 минуты назадLive
«Чикаго» хочет получить драфт-пик 1-го раунда за Николу Вучевича
22 минуты назад
Дэмиан Лиллард: «С течением лет Кубок НБА будет иметь все больше и больше значения»
33 минуты назад
Чемпионат Греции. «Марусси» уступил АЕКу, «Перистери» проиграл «Промитеасу»
57 минут назадLive
Чемпионат Турции. «Петким Спор» победил «Каршияку», «Фенербахче» принимает «Тофаш»
59 минут назадLive
Джаред Маккейн избежал сотрясения мозга
сегодня, 18:05
Виктор Ганиенко: «Слава Зайцев способен играть еще сезонов пять точно»
сегодня, 17:49
Зак Ледэй – MVP 15-го раунда Евролиги
сегодня, 15:27
«Галатасарай» близок к подписанию Майкла Янга
сегодня, 15:21
Чарльз Ли выпустил Таджа Гибсона на последней минуте по просьбе болельщиков «Буллс»
1сегодня, 15:10Видео
Рекомендуем