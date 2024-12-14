«Майами» может перевести Дрю Смита на стандартный контракт

«Майами» может заключить с Дрю Смитом стандартный контракт.

Следующим шагом «Хит» может стать перевод одного из игроков с двусторонним контрактом на стандартную сделку, чтобы заполнить 14-е место в составе, сообщает The Miami Herald.

Дрю Смит является кандидатом на это повышение. 26-летний атакующий защитник в четверг сыграл рекордные в карьере 34 минуты в домашнем победном матче против «Торонто» и отыграл всю четвертую четверть в трех матчах подряд.