«Майами» может перевести Дрю Смита на стандартный контракт
«Майами» может заключить с Дрю Смитом стандартный контракт.
Следующим шагом «Хит» может стать перевод одного из игроков с двусторонним контрактом на стандартную сделку, чтобы заполнить 14-е место в составе, сообщает The Miami Herald.
Дрю Смит является кандидатом на это повышение. 26-летний атакующий защитник в четверг сыграл рекордные в карьере 34 минуты в домашнем победном матче против «Торонто» и отыграл всю четвертую четверть в трех матчах подряд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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