«Уорриорз» не хотят расставаться с Эндрю Уиггинсом ради осуществления обмена Джимми Батлера
«Голден Стэйт» не хочет расставаться с Эндрю Уиггинсом.
Как сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, «Уорриорз» не в восторге от необходимости включать 29-летнего форварда в потенциальную сделку с участием звезды «Хит» Джимми Батлера.
Отмечается, что Уиггинс проводит лучший сезон с 2022 года, когда «воины» стали чемпионами НБА, и является частью костяка калифорнийской команды.
Джимми Батлер – во всех слухах, но претенденты открещиваются от интереса к нему. Что же это такое?
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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