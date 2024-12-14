Пол Пирс: «На месте Джимми Батлера я бы пошел в «Голден Стэйт»
Пол Пирс считает, что Джимми Батлеру стоит перейти в «Голден Стэйт».
Пол Пирс: «Батлер не может вывести «Рокетс» на вершину. Он может обеспечить им гарантированное место в плей-офф. На месте Джимми, который хочет выиграть чемпионат, я бы, наверное, пошел в «Голден Стэйт».
Кевин Гарнетт: «Голден Стэйт» или «Мэверикс»?
Пирс: «Он им не подходит. Он не подходит Луке Дончичу».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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