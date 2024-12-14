Пол Пирс: «На месте Джимми Батлера я бы пошел в «Голден Стэйт»

Пол Пирс считает, что Джимми Батлеру стоит перейти в «Голден Стэйт».

Пол Пирс : «Батлер не может вывести «Рокетс» на вершину. Он может обеспечить им гарантированное место в плей-офф. На месте Джимми, который хочет выиграть чемпионат, я бы, наверное, пошел в «Голден Стэйт ».

Кевин Гарнетт : «Голден Стэйт» или «Мэверикс»?

Пирс: «Он им не подходит. Он не подходит Луке Дончичу».