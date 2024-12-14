Джим Джексон: «Карим Абдул-Джаббар – лучший в истории»

Джим Джексон считает Карима Абдул-Джаббара величайшим игроком всех времен.

«Посмотрите на показатели Карима , начиная со школы, 72 победы подряд, 96-6 в колледже, трижды становился игроком года в стране. Данк запретили из-за Карима, из-за того, насколько он доминировал.

Затем он доминировал в НБА, он обладал самым неудержимым броском. Если посмотреть на баскетбол в целом, на мой взгляд, Карим – лучший в истории», – заявил бывший игрок НБА .