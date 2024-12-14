Док Риверс: «Пытался выменять Трэя Янга у «Хоукс», чтобы сохранить свой рекорд по передачам»
Док Риверс пошутил по поводу рекорда Трэя Янга по передачам за «Хоукс».
Риверс, выступавший за «Атланту» с 1983 по 1990 год, занимал первое место в истории клуба по количеству результативных передач за всю историю (3 866) до апреля, когда достижение покорил нынешний лидер «ястребов».
«Трэй все-таки побил рекорд Дока Риверса по передачам. Он продержался всего 39 лет. Когда он подошел ко мне и похвастался этим, я сказал: «Тебе потребовалось довольно много времени!»
Будет ли для меня принципиальным соперничество с Трэем в субботу, раз уж он побил мой рекорд? Да не сказать... Для меня это стало принципиальным после того, как в прошлом сезоне я пытался выменять его у «Хоукс», чтобы сохранить свой рекорд», – заявил главный тренер «Бакс» с улыбкой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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