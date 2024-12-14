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Снуп Дог: «Лейкерс» нужны перемены. У нас та же самая команда, что была в прошлом сезоне. Без обид, но это не работает»

Снуп Дог призвал руководство «Лейкерс» к действию.

Калифорнийцы идут с результатом 13-12. 

«Лейкерс» нужны перемены. У нас та же самая команда, что была в прошлом сезоне. Без обид, но это не работает. Нам нужно сделать несколько ходов и переместить некоторых людей, знаете ли, внести некоторые изменения.

Итак, Джини и... как там зовут этого чувака? Роб Пелинка? Джини, набери ему и скажи: «Привет, как сам? Давай, мужик, сделай что-нибудь, поменяй уже что-нибудь». Есть несколько людей, которых мы можем заполучить в нашу команду, и вам пора уже принять решение. Пришло время сделать этот шаг, потому что у фанатов «Лейкерс» уже подгорает.

Вам следует поторопиться, прежде чем мы основательно обрушимся на вас всех, как это у нас принято. Ну а прямо сейчас мы на телевидении, так что ведем себя очень профессионально», – произнес рэпер в эфире ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛейкерс
Джини Басс
logoНБА
logoSnoop Dogg
logoРоб Пелинка
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