Джей Джей Редик не знает, когда Леброн Джеймс вернется в расположение «Лейкерс»
Дата возвращения Леброна Джеймса в «Лейкерс» остается неизвестной.
Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик ответил на вопрос о Джеймсе, который покинул расположение клуба по личным причинам, на пресс-конференции перед игрой с «Миннесотой» в пятницу.
Редик ответил «нет», когда его спросили, знает ли он, в какой момент 39-летний форвард вернется в команду.
Об отсутствии Джеймса в расположении «Лейкерс» по «личным причинам» стало известно 11 декабря. В последнее время 4-кратного MVP беспокоила стопа.
Лидер калифорнийцев в нынешнем сезоне набирает 23,0 очка, 8,0 подбора и 9,1 передачи в среднем за игру
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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