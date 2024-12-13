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Пэйтон Притчард о призе лучшему запасного сезона: «Не особо задумываюсь об этом»

Пэйтон Притчард порассуждал о возможном завоевании приза лучшему «шестому» НБА.

«Не особо задумываюсь об этом.

Если мне повезет победить, это станет свидетельством упорной работы, которую я проделал. Это означало бы, что я помог своей команде, выйдя со скамейки запасных и выполнив свою работу на высоком уровне. Но успех или неудача в данном вопросе не станут для меня чем-то определяющим. Я продолжу делать то, что я делаю. Но да, это было бы честью», – заявил защитник «Селтикс».

В 25 матчах сезона Притчард набирает 16,5 очка, 3,3 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру при 43,2% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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