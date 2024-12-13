Яннис Адетокумбо: «Другого Янниса в истории игры еще не было. Мне нечего менять, только эволюционировать»

Яннис Адетокумбо порассуждал об изменениях в своей игре.

«Я верю в себя и свои способности. Забираюсь на следующий уровень. Выше остается еще один.

Хорошо чувствую себя на средней дистанции. В этом году реализовал уже 55 средних бросков на 36 в прошлом году.

У меня нет другого выбора, нужно развиваться. Иногда приходится с чем-то расстаться, чтобы найти что-то новое. Сейчас в некоторых матчах вообще не бросаю из-за дуги. Это и будет следующий уровень в дальнейшем.

Другого Янниса нет. И никогда не было в истории игры. Мне не нужно меняться, просто эволюционировать. В этом заключается мой настрой. Развивать Янниса. Каждый день. Пока что это работает», – заключил форвард «Бакс» в подкасте своего брата.