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Гилберт Аренас: «Следующий сезон может стать худшим для Янниса. Рядом нет Танасиса»

Гилберт Аренас рассказал о важности Танасиса Адетокумбо для «Бакс».

«Не считая Янниса, самым важным игроком в их чемпионской команде был Танасис. Когда дела идут не так, он смотрит на своего старшего брата. А сейчас он не в команде? Это все!

Следующий сезон может стать худшим для Янниса. Это как с двумя братьями Йокича. Человек, который держит его в тонусе... Вы отнимаете у него что-то очень важное.

Что сейчас мы слышим от Янниса? Вы не подписали моего брата? Обменяйте меня», – считает Аренас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gils Arena Show
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logoЯннис Адетокумбо
logoТанасис Адетокумбо
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