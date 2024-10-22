Гилберт Аренас: «Следующий сезон может стать худшим для Янниса. Рядом нет Танасиса»

Гилберт Аренас рассказал о важности Танасиса Адетокумбо для «Бакс».

«Не считая Янниса , самым важным игроком в их чемпионской команде был Танасис . Когда дела идут не так, он смотрит на своего старшего брата. А сейчас он не в команде? Это все!

Следующий сезон может стать худшим для Янниса. Это как с двумя братьями Йокича. Человек, который держит его в тонусе... Вы отнимаете у него что-то очень важное.

Что сейчас мы слышим от Янниса? Вы не подписали моего брата? Обменяйте меня», – считает Аренас .