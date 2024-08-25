Робин Лопес о возможном продолжении карьеры в Европе: «Рассмотрел бы этот вариант. Мне нравятся страсть болельщиков и уровень баскетбола»

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Робин Лопес не исключает переезда в Европу.

Центровой находится в статусе свободного агента.

«Я бы точно рассмотрел этот вариант. Мне нравятся страсть местных болельщиков и высокий уровень баскетбола.

Немного смотрел Евролигу. Наблюдал с Танасисом и Яннисом Адетокумбо за их младшим братом», – рассказал Лопес.

Костас Адетокумбо играл за «Панатинаикос» в прошедшем сезоне Евролиги.

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