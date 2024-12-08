«Настолько недооценен». Танасис Адетокумбо признался, что не хотел бы играть против Пэйтона Притчарда
Танасис Адетокумбо считает Пэйтона Притчарда самым опасным игроком в «Бостоне».
«Если бы у меня была возможность убрать одного игрока из «Селтикс», я бы выбрал Пэйтона Притчарда. Если вы скажете мне, что у вас есть такая кнопка, и один из этих парней больше никогда не будет играть против меня, то это Пэйтон Притчард.
Я не назову Джейлена Брауна, Джейсона Тейтума, Кристапса Порзингиса, Дрю Холидэя или Эла Хорфорда. Я назову Пэйтона Притчарда. Он настолько недооценен», – заявил бывший игрок «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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