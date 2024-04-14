Тайлер Хирро обманул двух игроков «Торонто» и отдал передачу Калебу Мартину

Тайлер Хирро остроумно сыграл в быстром отрыве во время матча против «Торонто».

Защитник « » получил мяч под кольцом соперника, поочередно поднял в воздух двух игроков «Рэпторс» при помощи обманных движений, после чего отдал мяч набегающему , который исполнил мощный данк.

«Майами» обыграл « » в заключительном матче регулярного чемпионата – 118:103. Хирро отметился 17 очками, 6 подборами и 8 передачами.