Тайлер Хирро обманул двух игроков «Торонто» и отдал передачу Калебу Мартину
Тайлер Хирро остроумно сыграл в быстром отрыве во время матча против «Торонто».
Защитник «Майами» получил мяч под кольцом соперника, поочередно поднял в воздух двух игроков «Рэпторс» при помощи обманных движений, после чего отдал мяч набегающему Калебу Мартину, который исполнил мощный данк.
«Майами» обыграл «Торонто» в заключительном матче регулярного чемпионата – 118:103. Хирро отметился 17 очками, 6 подборами и 8 передачами.