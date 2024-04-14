Тайлер Хирро обманул двух игроков «Торонто» и отдал передачу Калебу Мартину

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Тайлер Хирро остроумно сыграл в быстром отрыве во время матча против «Торонто».

Защитник «Майами» получил мяч под кольцом соперника, поочередно поднял в воздух двух игроков «Рэпторс» при помощи обманных движений, после чего отдал мяч набегающему Калебу Мартину, который исполнил мощный данк.

«Майами» обыграл «Торонто» в заключительном матче регулярного чемпионата – 118:103. Хирро отметился 17 очками, 6 подборами и 8 передачами.

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