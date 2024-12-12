Леброн Джеймс, скорее всего, пропустит матч против «Миннесоты»
Леброн Джеймс вряд ли сыграет в пятницу против «Миннесоты».
Благодаря Кубку НБА у «Лейкерс» есть возможность позволить Джеймсу восстановиться.
Звездный форвард «Лейкерс» пропустил воскресный матч против «Портленда» (107:98) из-за боли в ноге и получит восемь выходных дней, если вернется в воскресенье в матче против «Мемфиса».
«Лейкерс» проведут всего два матча за 10 дней с 9 по 18 декабря. Главный тренер Джей Джей Редик дал всей команде выходной в понедельник.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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