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Леброн Джеймс, скорее всего, пропустит матч против «Миннесоты»

Леброн Джеймс вряд ли сыграет в пятницу против «Миннесоты».

Благодаря Кубку НБА у «Лейкерс» есть возможность позволить Джеймсу восстановиться.

Звездный форвард «Лейкерс» пропустил воскресный матч против «Портленда» (107:98) из-за боли в ноге и получит восемь выходных дней, если вернется в воскресенье в матче против «Мемфиса».

«Лейкерс» проведут всего два матча за 10 дней с 9 по 18 декабря. Главный тренер Джей Джей Редик дал всей команде выходной в понедельник.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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