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CNN анонсировал 3-серийный сериал о Кобе Брайанте

В следующем году будет показан сериал о Кобе Брайанте.

Канал CNN анонсировал новый 3-серийный сериал под названием «Кобе: Создание легенды».

Премьера состоится в субботу, 25 января, остальные серии также будет выходить по субботам.

Сериале расскажет историю Брайанта: детство в Италии, выступление в старшей школе в Филадельфии и 20-летняя карьера в составе «Лейкерс», которая сделала Кобе легендой как на площадке, так и за ее пределами.

В сериале будут представлены интервью с бывшими тренерами, товарищами по команде и друзьями семьи Брайанта, а также будут рассмотрены конфликты и сложности, с которыми 5-кратный чемпион НБА сталкивался на протяжении жизни.

Среди принявших участие в съемках члены Зала славы Трейси Макгрэйди и Шерил Свупс, разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, а также бывший врач «Лейкерс» Гэри Витти.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Nation
logoНБА
logoЛейкерс
logoТрэйси Макгрэйди
светская хроника
logoКобе Брайант
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