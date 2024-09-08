Байрон Скотт: «Трэйси Макгрэйди и Винс Картер были талантливее Кобе Брайанта, но он всегда выделялся в матчах против них»

Байрон Скотт рассказал о принципах Кобе Брайанта

«Он не самый талантливый игрок, которого я видел на баскетбольной площадке. Трэйси Макгрэйди и Винс Картер были талантливее.

Но они не были такими потрясающими, Кобе выделялся в каждом противостоянии с ними.

Брайант говорил, что если он тренируется три раза в день, а другие так называемые великие игроки будут практиковаться один раз, то через пять лет он безнадежно их обгонит», – заключил бывший баскетболист и тренер.

Кобе Брайант выиграл 20 из 31 матча против Винса Картера и 14 из 21 против Трэйси Макгрэйди.