Байрон Скотт: «Трэйси Макгрэйди и Винс Картер были талантливее Кобе Брайанта, но он всегда выделялся в матчах против них»
Байрон Скотт рассказал о принципах Кобе Брайанта
«Он не самый талантливый игрок, которого я видел на баскетбольной площадке. Трэйси Макгрэйди и Винс Картер были талантливее.
Но они не были такими потрясающими, Кобе выделялся в каждом противостоянии с ними.
Брайант говорил, что если он тренируется три раза в день, а другие так называемые великие игроки будут практиковаться один раз, то через пять лет он безнадежно их обгонит», – заключил бывший баскетболист и тренер.
Кобе Брайант выиграл 20 из 31 матча против Винса Картера и 14 из 21 против Трэйси Макгрэйди.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Byron Scott’s Fast Break
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