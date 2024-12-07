  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Не думаю, что он когда-либо совершал ошибку». Чарльз Баркли рассказал, что отличает Леброна Джеймса от других великих игроков
6

«Не думаю, что он когда-либо совершал ошибку». Чарльз Баркли рассказал, что отличает Леброна Джеймса от других великих игроков

Чарльз Баркли рассказал, чем Леброн Джеймс отличается от других великих игроков.

Член Зала славы Чарльз Баркли рассказал, чем Леброн ДжеймсЛейкерс») отличается от других игроков, пришедших в НБА сразу после школы.

«Многие забывают, что Кобе Брайант испытывал трудности в начале карьеры. Кевин Гарнетт испытывал трудности. Макгрэйди испытывал трудности. Все молодые парни испытывали трудности. Единственным, кто не испытывал трудности, был Леброн. Он пришел и сразу начал хорошо играть.

И второе, в сегодняшнем обществе, где все хотят достать тебя с помощью сотовых телефонов, текстовых сообщений и тому подобного, я не думаю, что он когда-либо совершал ошибку. Кто-то всегда хочет достать тебя. И то, что Леброн прошел всю карьеру, был таким великим игроком и никогда не попадал в неприятности, как я уже говорил раньше, это удивительная история», – сказал член Зала славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
logoЛеброн Джеймс
logoЧарльз Баркли
logoКобе Брайант
logoНБА
logoТрэйси Макгрэйди
logoКевин Гарнетт
logoЛейкерс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс снова смазал данк во время разминки
3сегодня, 14:18Видео
У Леброна больше трипл-даблов после 35 лет (31), чем у следующих 10 игроков в данном списке вместе взятых
4сегодня, 10:52
77 очков от Леброна и Дэвиса мало против Трэя Янга. «Лейкерс» утонули на последних секундах
4сегодня, 10:50
Леброн Джеймс о преодолении кризиса: «Сейчас важно просто не потонуть. Держаться, не потонуть, и все наладится»
5сегодня, 07:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стивен Эй Смит объяснил, почему он не осуждает Джоэла Эмбиида: «Он всегда был травмирован»
10сегодня, 16:57
Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед не отчислен, он в команде»
сегодня, 16:26
Дрэймонд Грин о рейтинге ESPN: «Чем обусловлено то, что Тайриз Халибертон стоит выше Джейлена Уильямса?»
2сегодня, 16:13
Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл ЦСКА и продлил серию до 10 побед, «Енисей» победил «Парму» в Перми
31сегодня, 15:03
НБА. «Шарлотт» – «Кливленд», «Бостон» встретится с «Мемфисом» и другие матчи
4сегодня, 15:02
Иван Лазарев во время стрима сказал «Я люблю РФБ» больше тысячи раз
1сегодня, 14:54
«Лазанья, пицца и паста». Опубликовано меню Глена Дэвиса в тюрьме
10сегодня, 14:40Фото
Инсайдер Марк Стейн: «Нет никаких признаков того, что «Лейкерс» хотят заполучить Брэндона Ингрэма»
3сегодня, 13:45
Джеймс Харден стал больше спать. 35-летний защитник набирает 21,6 очка и 8,5 передачи на старте сезона
16сегодня, 11:45
Ксавьер Мун – MVP ноября в Единой лиге ВТБ
сегодня, 11:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Йокич никогда не отдавал передачу даже игроку уровня Матча всех звезд». Джордж Карл намекнул, что Никола Йокич лучше, чем Мэджик Джонсон
113 минут назад
Лука Дончич лидирует по количеству бросков со степбэком, Харден – второй
25 минут назад
Илона Корстин: «Лидеры «Зенита» сегодня сыграли более полезно и эффективно»
56 минут назад
Джо Маззулла: «Технический фол Джейлена Брауна был потрясающим»
158 минут назад
Чемпионат Греции. «Лаврион» выиграл у «Ариса», «Перистери» встретится с АЕКом
сегодня, 17:30Live
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Мерсину», «Бахчешехир» принимает «Манису»
сегодня, 17:24Live
Андреас Пистиолис после поражения от «Зенита»: «Перерыв не пошел нам на пользу, сбились с ритма»
сегодня, 15:55
Хавьер Паскуаль о матче против ЦСКА: «Очень важная и большая по масштабу игра, сравнимая с уровнем Евролиги»
сегодня, 15:51
Айзейя Хартенштайн: «Было трудно уходить из «Нью-Йорка», но это бизнес»
5сегодня, 15:48
Андрей Воронцевич вошел в Топ-3 по количеству точных трехочковых за карьеру в Лиге ВТБ
1сегодня, 15:30