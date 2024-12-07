«Не думаю, что он когда-либо совершал ошибку». Чарльз Баркли рассказал, что отличает Леброна Джеймса от других великих игроков

Чарльз Баркли рассказал, чем Леброн Джеймс отличается от других великих игроков.

Член Зала славы Чарльз Баркли рассказал, чем Леброн Джеймс («Лейкерс ») отличается от других игроков, пришедших в НБА сразу после школы.

«Многие забывают, что Кобе Брайант испытывал трудности в начале карьеры. Кевин Гарнетт испытывал трудности. Макгрэйди испытывал трудности. Все молодые парни испытывали трудности. Единственным, кто не испытывал трудности, был Леброн. Он пришел и сразу начал хорошо играть.

И второе, в сегодняшнем обществе, где все хотят достать тебя с помощью сотовых телефонов, текстовых сообщений и тому подобного, я не думаю, что он когда-либо совершал ошибку. Кто-то всегда хочет достать тебя. И то, что Леброн прошел всю карьеру, был таким великим игроком и никогда не попадал в неприятности, как я уже говорил раньше, это удивительная история», – сказал член Зала славы.