Кайл Кузма: «Догадывался, что будем испытывать некоторые проблемы, но не до такой степени»
Кайл Кузма не ожидал такого плохого начала сезона у «Уизардс».
«Я стараюсь начинать сезоны без больших ожиданий, потому что никогда не знаешь, как все может обернуться.
Наверное, я догадывался, что мы будем испытывать некоторые проблемы, но не до такой степени, как сейчас», – признался форвард «Вашингтона».
У «Уизардс» худшие показатели в лиге (3-19). Если команда сохранит такой процент побед, то завершит сезон с худшим результатом в своей истории. Худший результат в истории «Вашингтона» был установлен в прошлом сезоне (15-67).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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