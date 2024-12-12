Кайл Кузма: «Догадывался, что будем испытывать некоторые проблемы, но не до такой степени»

Кайл Кузма не ожидал такого плохого начала сезона у «Уизардс».

«Я стараюсь начинать сезоны без больших ожиданий, потому что никогда не знаешь, как все может обернуться.

Наверное, я догадывался, что мы будем испытывать некоторые проблемы, но не до такой степени, как сейчас», – признался форвард «Вашингтона».

У «Уизардс» худшие показатели в лиге (3-19). Если команда сохранит такой процент побед, то завершит сезон с худшим результатом в своей истории. Худший результат в истории «Вашингтона » был установлен в прошлом сезоне (15-67).