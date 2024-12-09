3

Пол Пирс о «Вашингтоне»: «Это позор. Им надо что-то предпринимать и менять культуру»

Пол Пирс критически отозвался о «Вашингтоне».

Столичный клуб завершил ноябрь с результатом 0-16.

«Уизардс» надо что-то предпринимать и менять культуру. Не знаю, связано ли это с тренерами или с игроками, но что-то должно измениться, потому что производимый ими на данном этапе продукт, то, что они показывают на площадке – это нельзя продать и это вызывает лишь разочарование. Это просто позор какой-то», – считает экс-игрок «Уизардс».

Прошлый сезон «Уизардс» завершили на 29-м месте в НБА, выиграв всего 15 матчей из 82. 

«Многое из этого связано непосредственно с организацией. Подход и уровень работы с игроками. Им следует тщательнее прорабатывать обмены, привлекая людей, способных повлиять на менталитет и культуру, ветеранов и тому подобное. Они и правда должны попытаться разобраться в этом.

Потому что прямо сейчас все то, что они делают – это не работает. И я не знаю, кого винить – игроков или тренера. Им нужен авторитетный человек? Им нужен лидер? Им нужно хорошенько поработать, многое у себя проверить и сделать выводы», – считает член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TICKET & THE TRUTH
logoНБА
logoВашингтон
logoПол Пирс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс: «Клэй Томпсон ценен для «Далласа» тем же, чем я был ценен для «Вашингтона»
19 октября, 14:13
Пол Пирс: «Джордан Пул начинает понимать, как непросто быть главным в команде»
1314 ноября 2023, 07:26
Кевин Гарнетт: «Надеюсь, Вембаньяма попадет в «Шарлотт»
2210 марта 2023, 18:03
Гилберт Аренас: «Было странно, когда в мой адрес кричали слово на букву «Н» болельщики в майках Пола Пирса или Кевина Гарнетта»
2115 декабря 2021, 11:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брайан Уиндхорст сомневается, что Леброн Джеймс захочет покинуть «Лейкерс» ради «Голден Стэйт»
140 минут назад
Майкл Мэлоун о 104 очках Йокича во время бэк-ту-бэка: «Меня восхищает его умственная и физическая выносливость»
4сегодня, 10:08
Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»
2сегодня, 08:12
Брэндон Миллер и Амен Томпсон – в подборке лучших моментов матчей НБА 8 декабря
1сегодня, 07:29Видео
Карданахишвили, Чадов, Торопов, Кантер и Мун – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
1сегодня, 07:20
Майк Браун 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции
16сегодня, 06:53Видео
Единая лига ВТБ. «Автодор» – УНИКС, «Пари Нижний Новгород» примет «Самару»
1сегодня, 06:38
Патрик Беверли пропустит 6 недель из-за травмы бедра
сегодня, 05:41
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Надежда», «Самара» примет «Спарту энд К»
сегодня, 05:34
Джоэл Эмбиид вернулся в строй и оформил дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов против «Чикаго»
2сегодня, 05:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дайсон Дэниэлс: «Трудно сдерживать такого, как Йокич. Сегодня он прибил нас»
25 минут назад
Сергей Кущенко: «Уровень баскетбола 3х3 в России значительно вырос»
сегодня, 10:39
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Промитеасом»
сегодня, 10:32
Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Яловаспором»
сегодня, 10:29
Андрей Кириленко принял участие в заседании Центрального Бюро ФИБА. Он рассказал о ситуации с приглашением сборной Колумбии на Кубок Дружбы
2сегодня, 09:55
Адриатическая лига. «Сплит» – КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цибоной»
сегодня, 09:08
«Филадельфия» не планирует обменивать Гершона Ябуселе
6сегодня, 08:59
Скут Хендерсон забросил со своей половины под сирену в матче с «Лейкерс»
2сегодня, 08:39Видео
Крис Пол о выступлении за «Сан-Антонио»: «Потрясающе. Болельщики, персонал, команда. Первоклассная организация»
1сегодня, 07:58
Стив Керр о жесте Грина: «Он не Стеф Карри, но получилась достойная пародия»
6сегодня, 07:29Видео