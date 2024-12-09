Пол Пирс о «Вашингтоне»: «Это позор. Им надо что-то предпринимать и менять культуру»

Пол Пирс критически отозвался о «Вашингтоне».

Столичный клуб завершил ноябрь с результатом 0-16.

«Уизардс» надо что-то предпринимать и менять культуру. Не знаю, связано ли это с тренерами или с игроками, но что-то должно измениться, потому что производимый ими на данном этапе продукт, то, что они показывают на площадке – это нельзя продать и это вызывает лишь разочарование. Это просто позор какой-то», – считает экс-игрок «Уизардс».

Прошлый сезон «Уизардс» завершили на 29-м месте в НБА , выиграв всего 15 матчей из 82.

«Многое из этого связано непосредственно с организацией. Подход и уровень работы с игроками. Им следует тщательнее прорабатывать обмены, привлекая людей, способных повлиять на менталитет и культуру, ветеранов и тому подобное. Они и правда должны попытаться разобраться в этом.

Потому что прямо сейчас все то, что они делают – это не работает. И я не знаю, кого винить – игроков или тренера. Им нужен авторитетный человек? Им нужен лидер? Им нужно хорошенько поработать, многое у себя проверить и сделать выводы», – считает член Зала славы.