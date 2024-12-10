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«Милуоки» реализует больше половины трехочковых бросков из угла

Опубликован рейтинг команд НБА по проценту реализации трехочковых из угла.

Лучший процент реализации трехочковых бросков из угла показывают игроки «Милуоки» – 50,5%. На втором месте по этому показателю находится «Денвер» – 44,7%.

В первую десятку также входят «Индиана», «Клипперс», «Атланта», «Финикс», «Сакраменто», «Кливленд», «Чикаго» и «Бостон».

Самый низкий процент показывают «Новый Орлеан» (31,4%) и «Вашингтон» (29,5%).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
logoМилуоки
logoДенвер
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoВашингтон
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