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Евролига. «Фенербахче» примет «Монако», «Реал» сыграет с «Жальгирисом» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» примет «Монако». Испанский «Реал» сыграет с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж Франция – 11-3, Фенербахче Турция – 10-4, Олимпиакос Греция – 9-5, Бавария Германия – 9-5, Монако – 9-5, Панатинаикос Греция – 8-6, Барселона Испания – 8-6, Жальгирис Литва – 8-6, Милан Италия – 8-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Црвена Звезда Сербия – 7-7, Партизан Сербия – 6-8, Реал Испания – 6-8, Баскония Испания – 6-8, Виллербан Франция – 5-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-10, Альба Германия – 3-11, Виртус Италия – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЖальгирис
logoРеал
logoБавария
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
logoМонако
logoБаскония
logoАльба
logoМаккаби Тель-Авив
logoВиртус
результаты
logoФенербахче
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