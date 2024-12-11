Джимми Батлер о слухах об обмене: «Меня они нисколько не беспокоят»
Джимми Батлер заявил, что его не беспокоят слухи о возможном обмене.
«Меня все устраивает.
Меня это нисколько не беспокоит, и я это ценю. Я ценю возможность выходить на площадку и играть в баскетбол, я ценю возможность быть эффективным и помогать своей команде побеждать. Я никогда не воспринимаю игру в баскетбол как должное», – сказал звездный форвард «Майами».
На вопрос о его долгосрочном будущем в «Хит» Батлер ответил: «Кто знает?»
Когда его спросили, хочет ли он провести остаток карьеры в «Хит», Батлер ответил: «Я не знаю».
Сообщалось, что «Майами» готов выслушать предложения по Батлеру.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The South Florida Sun-Sentinel
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