Джимми Батлер о слухах об обмене: «Меня они нисколько не беспокоят»

Джимми Батлер заявил, что его не беспокоят слухи о возможном обмене.

«Меня все устраивает.

Меня это нисколько не беспокоит, и я это ценю. Я ценю возможность выходить на площадку и играть в баскетбол, я ценю возможность быть эффективным и помогать своей команде побеждать. Я никогда не воспринимаю игру в баскетбол как должное», – сказал звездный форвард «Майами».

На вопрос о его долгосрочном будущем в «Хит» Батлер ответил: «Кто знает?»

Когда его спросили, хочет ли он провести остаток карьеры в «Хит», Батлер ответил: «Я не знаю».

Сообщалось, что «Майами » готов выслушать предложения по Батлеру .