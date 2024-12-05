Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Литовский «Жальгирис» примет турецкий «Анадолу Эфес». Испанский «Реал» сыграет с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Париж Франция – 10-3, Фенербахче Турция – 9-4, Олимпиакос Греция – 9-4, Монако – 8-5, Бавария Германия – 8-5, Панатинаикос Греция – 8-5, Барселона Испания – 7-6, Жальгирис Литва – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Милан Италия – 7-6, Реал Испания – 6-7, Црвена Звезда Сербия – 6-7, Баскония Испания – 6-7, Партизан Сербия – 5-8, Виллербан Франция – 5-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-9, Альба Германия – 3-10, Виртус Италия – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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