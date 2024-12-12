«Это немыслимо. Никогда не видел такого в НБА». Стив Керр ошарашен фолом, решившим матч в пользу «Хьюстона»

«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» – 91:90.

Решающими стали два штрафных броска Джейлена Грина на последних секундах.

«Никогда не видел фола на игроке без мяча в ситуации спорного на расстоянии в 25 метров от нашей корзины, когда речь идет о победе в матче. Никогда такого не видел. Один раз был в студенческом баскетболе 30 лет назад. Не видел такого в НБА . Это немыслимо. Не понимаю, что только что произошло. В такой ситуации на другой половине площадки во время борьбы за мяч на паркете – и вы даете 2 штрафных, которые решают судьбу матча? Просто дайте им тайм-аут, который они просили. Дайте тайм-аут и дайте игрокам решить исход матча. Так нужно судить игры. Встреча прошла в жесткой борьбе. Они не свистели ничего. Стефа Карри ударили по локтю во время броска – ничего.

Вы показали, что не будете свистеть в течение матча. И потом объявлять такой фол? Это миллиардная отрасль. Карьеры людей зависят от этого. Я просто поражен. «Рокетс» – молодцы, отлично играли, хорошо работали в защите. Но нужно отдать должное и нашим парням. Все боролись до конца. И отнять у них победу решением, которое не принял бы судья школьного матча, потому что у него хватило бы чувства игры, чтобы не решать ее таким образом», – возмутился главный тренер «Уорриорз» Стив Керр .