Дрэймонд Грин показал жест «слишком маленький» в адрес Фреда Ванвлита
Матч 1/4 Кубка НБА прошел в плотной борьбе.
«Голден Стэйт» провел второй матч против «Хьюстона» за последние 7 дней. В первой встрече верх одержали «Уорриорз».
В одном из эпизодов второй встречи форвард Дрэймонд Грин реализовал бросок из «краски» через защитника Фреда Ванвлита и показал, что он «слишком маленький».
Матч закончился победой «Хьюстона» со счетом 91:90.
На счету Грина 8 очков, 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 4 из 9 бросков с игры и 0 из 2 трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Голден Стэйт»
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