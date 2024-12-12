Дрэймонд Грин показал жест «слишком маленький» в адрес Фреда Ванвлита

Матч 1/4 Кубка НБА прошел в плотной борьбе.

«Голден Стэйт » провел второй матч против «Хьюстона» за последние 7 дней. В первой встрече верх одержали «Уорриорз».

В одном из эпизодов второй встречи форвард Дрэймонд Грин реализовал бросок из «краски» через защитника Фреда Ванвлита и показал, что он «слишком маленький».

Матч закончился победой «Хьюстона » со счетом 91:90.

На счету Грина 8 очков, 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 4 из 9 бросков с игры и 0 из 2 трехочковых.