Стив Керр о паркете «Хьюстона»: «Показалось, что я спускаюсь прямо в ад»

Стив Керр прокомментировал расцветку арены «Рокетс» в Кубке НБА.

«Сказал одному из тренеров, что мне показалось, что я спускаюсь прямо в ад. Яркий красный цвет, это заставляет волноваться.

Я думал, что был лучше по жизни и не заслуживал такой судьбы», – посмеялся главный тренер «Уорриорз».

«Голден Стэйт » встречается с «Хьюстоном » в рамках 1/4 Кубка НБА.