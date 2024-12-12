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Стив Керр о паркете «Хьюстона»: «Показалось, что я спускаюсь прямо в ад»

Стив Керр прокомментировал расцветку арены «Рокетс» в Кубке НБА.

«Сказал одному из тренеров, что мне показалось, что я спускаюсь прямо в ад. Яркий красный цвет, это заставляет волноваться.

Я думал, что был лучше по жизни и не заслуживал такой судьбы», – посмеялся главный тренер «Уорриорз».

«Голден Стэйт» встречается с «Хьюстоном» в рамках 1/4 Кубка НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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