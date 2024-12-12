Стив Керр о паркете «Хьюстона»: «Показалось, что я спускаюсь прямо в ад»
Стив Керр прокомментировал расцветку арены «Рокетс» в Кубке НБА.
«Сказал одному из тренеров, что мне показалось, что я спускаюсь прямо в ад. Яркий красный цвет, это заставляет волноваться.
Я думал, что был лучше по жизни и не заслуживал такой судьбы», – посмеялся главный тренер «Уорриорз».
«Голден Стэйт» встречается с «Хьюстоном» в рамках 1/4 Кубка НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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