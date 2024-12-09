Велимир Перасович: «В первой половине позволили хозяевам набрать всего 32 очка, причем 18 из них – со штрафной линии»
Хорватский специалист одержал 100-ю победу в Единой лиге ВТБ, став 6-м тренером, которому удавалось сделать это с одной командой после Димитриса Итудиса, Римаса Куртинайтиса, Хавьера Паскуаля, Зорана Лукича и Василия Карасева.
«Мы показали серьезную игру против сильного соперника. В последних матчах «Автодор» играет очень хорошо, и мы с большим уважением относимся к этой команде. Считаю, наша защита была очень хорошей, особенно в первой половине. Позволили хозяевам набрать всего 32 очка, причем 18 из них – со штрафной линии. «Автодору» не удавалось забить с игры против нашей защиты, что и стало залогом победы. Во второй половине мы сохранили ту же интенсивность и решили исход матча в свою пользу», – заявил Перасович.
УНИКС взял верх над «Автодором» в гостях со счетом 86:68. Команда идет на 4-м месте в чемпионате с результатом – 13-5.
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