Макс Струс пропустит минимум 6 недель из-за травмы голеностопа
«Кливленд» проведет начало сезона без Макса Струса.
28-летний форвард получил серьезное растяжение связок голеностопа во время индивидуальной тренировки в четверг. Струс ранее пропустил два предсезонных матча из-за ушиба правого бедра.
Баскетболист пройдет повторное обследование через 6 недель.
В прошлом сезоне Струс набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4 передачи в среднем за игру.
«Кливленд» откроет сезон 23 октября (по местному времени) матчем против «Торонто».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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